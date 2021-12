Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Viena a anunțat ca va plasa in carantina toți nevaccinații, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record. Decizia se aplica din 15 noiembrie. Austria are o rata de vaccinare de vaccinare de 65% din populație. „Trebuie sa crestem rata vaccinarilor. Este…

- “Nu putem combate pandemia si cand ajungem la faza in care suntem acuma pe dorintele industriei HoReCa – imi pare rau! Deci industria HoReCa, la fiecare val, a avut suparari si nu era multumita si am inteles cu totii, a inteles si Guvernul, a inteles toata lumea. La acest moment, industria HoReCa functioneaza…

- Ședința convocata de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni a inceput. Președintele țarii discuta cu responsabilii guvernamentali noi soluții pentru a gestiona situația epidemiologica actuala. La intalnire este prezent premierul interimar Florin Cițu, ministrul interimar al Sanatații Attila Cseke,…

- O intalnire la Cotroceni intre Klaus Iohannis și responsabilii cu gestionarea pandemiei are loc miercuri, incepand cu ora 17.30. La ședința vor participa toate persoanele care gestioneaza criza sanitara cu care se confrunta Romania. Președintele cere noi restricții care sa previna raspandirea Covid-19.…

- Prezența la nunți, pe baza certificatului de VACCINARE, in localitațile cu zona de incidența ridicata: Anunțul facut de Florin Cițu Prezența la nunți, pe baza certificatului de VACCINARE, in localitațile cu zona de incidența ridicata: Anunțul facut de Florin Cițu In cadrul unei ședințe cu prefectii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a povestit, vineri seara, la Digi24 , ca a fost sunat in cursul nopții de comandantul pompierilor de la Bistrița, care l-a anunțat despre decesul unui subofițer, de 44 de ani, care nu era vaccinat și care a facut o forma grava de COVID.…

- Orban a transmis, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, ca, in situația in care el și echipa sa nu vor mai avea nimic de pierdut, vor deveni adversari ”care se lupta pana la moarte”, precum ”tigrul ranit care se lupta pana iși infrange adversarul.””De fiecare data cand ai putere, foarte mulți…

