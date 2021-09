Raed Arafat: Obligativitatea utilizării certificatului verde COVID nu impune restricții. Nu putem vorbi de discriminare Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca hotararea de guvern prin care se impune obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la anumite activitati nu impune restrictii si nu se poate vorbi de discriminare. “Subliniez ca aceasta hotarare n-a impus restrictii. In loc sa se inchida total dupa 3 la mie, in intervalul 3 – 6 la mie s-a gasit o solutie prin care totusi sa mai permitem activitatile economice sa se desfasoare cu anumit control sanitar aferent“, a afirmat Arafat intr-o conferinta de presa. El a amintit despre posiblitatea folosirii aplicatiei care se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

