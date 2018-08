Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca pana miercuri 64 de persoane care au participat la incidentele din 10 august din Piata Victoriei s-au prezentat la spital, iar joi – 16, informeaza Agerpres. “Pana ieri (miercuri ...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, subliniaza ca nu tot ce se scrie pe Facebook este realitate si ca lumea trebuie sa aiba discernamant. "Nu tot ce scrie pe Facebook este realitate si lumea trebuie sa aiba discernamant. Citeste, are liber acces la toate informatiile, dar…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, sustine ca acuzatiile ca ar tine partea Jandarmeriei sunt absurde. "Ieri dimineata, un medic psihiatru a scris un articol pe facebook care a starnit o reactie in randul oamenilor care au fost in Piata Victoriei in 10 August. In articolul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca spera ca pana la sfarsitul acestui an sa fie cumparate 500 de ambulante noi de diferite tipuri, intrucat licitatia pentru acestea se apropie de finalizare. „Stim foarte bine ca parcul…