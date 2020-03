Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, miercuri, ca masura limitarii la 100 de persoane in spații inchise nu afecteaza mall-urile și hypermaketurile, insa aceasta se aplica in cazul cinematografelor sau teatrelor. Raed Arafat a anuntat ca toate activitatile culturale…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca un sfert de milion de combinezoare ar putea veni din Serbia intr-o zi sau doua, iar restul cantitatii va ajunge in tara noastra in doua sau trei saptamani. El a mai afirmat ca autoritatile doresc sa dubleze sau sa tripleze numarul…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca școlile nu vor fi inchise, din cauza pericolului infectarii cu coronavirus. In schimb, Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat, duminica, ca au fost suspendate stagiile din spitale ale studenților ”Nu…

- Restrictii istorice in Romania, impotriva coronavirusului: evenimentele cu peste 1000 de persoane, interzise, meciurile de fotbal, fara spectatori, școlile pot fi inchise. Evenimentele cu peste 1.000 de oameni, interzise. Meciurile de fotbal vor fi fara spectatori / Conditiile in care se inchid scolile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a cerut oficialilor Metrorex sa vina cu solutii ca sa nu existe aglomeratie majora la metrou, la orele de varf, in contextul masurilor anuntate contra raspandirii virusului Covid-19.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin duminica, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei in tara privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.