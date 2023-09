Raed Arafat nu se dă dus la pensie Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, recunoaște ca nu are de gand sa se pensioneze și chiar daca ar fi destituit, tot s-ar gasi cineva care sa ii continue munca la DSU. Oriunde se va afla, va continua sa-și faca treaba, insista Arafat. ”Chestia cu pensia o lasam sub semnul intrebarii, ca n-am de gand sa plec. Nu inseamna ca raman unde sunt, dar am de gand sa continui sa fac treaba. Eu nu sunt din asta care sa spun ca vreau sa ma uit la TV sau ca m-am plictisit. Nu m-am plictisit. La pensie nu ma gandesc momentan. Daca cineva imi solicita sa plec, eu cred ca s-ar gasi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

