Șeful DSU, Raed Arafat, marturisește ca a vazut cu propriii ochi cum nu toți calatorii din transportul public bucureștean poarta masca, iar acest fapt i se pare inadmisibil. Cel in masura sa rezolve situația este chiar șoferul autobuzului, care trebuie sa atraga atenția, iar daca un pasager refuza sa puna masca sau refuza sa coboare, atunci șoferul trebuie sa refuze, la randul lui, sa plece din stație. Este o regula pe care o pot impune șoferilor chiar șefii lor, in condițiile in care „nu poți pune un polițist in fiecare autobuz”, a declarat la Digi24 secretarul de stat in MAI.