- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența spune ca autoritatile iau in calcul o restrictionare mai drastica a adunarilor publice intrucat exista posibilitatea sa se ajunga la „o rata de infectare foarte mare” cu noul coronavirus. Potrivit lui Raed Arafat, estimarile mondiale vorbesc despre 30-70%.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca un sfert de milion de combinezoare ar putea veni din Serbia intr-o zi sau doua, iar restul cantitatii va ajunge in tara noastra in doua sau trei saptamani. El a mai afirmat ca autoritatile doresc sa dubleze sau sa tripleze numarul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat marti, la un eveniment dedicat tinerilor, ca sistemul SMURD nu este perfect, dar functioneaza si a capatat increderea populatiei. "Sistemul, persoanele care lucreaza in el suntem sub un continuu - in ultima perioada cel putin…

- Anul viitor este posibil sa existe un vaccin pentru coronavirus, iar atunci efectul acestuia va incepe sa scada, a spus, marti, Raed Arafat, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. „Anul viitor probabil ca vom avea vaccin pentru virus. Ce face toata lumea acum este sa incerce sa limiteze cat…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus, noteaza stiri.tvr.ro. Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a atras atentia duminica seara, la Antena 3, ca nu exista un vaccin pentru coronavirusul Wuhan, infectia fiind tratata doar simptomatic in acest moment. "Coronavirus nu are tratament. Si nici nu exista vaccin. Se trateaza…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca unele articole din ordonanta de urgenta care modifica legislatia in domeniul sanatatii vor “destabiliza tot sectorul public de urgenta”, informeaza AGERPRES . “Ieri, in cadrul sedintei de guvern, au fost introduse in OUG destinata…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a comentat situatia de la ISU Dolj, unde peste 100 de angajati ar fi rude. El sustine ca meseria de pompier este una vocationala, copiii pompierilor de multe ori vor sa fie si ei pompieri, si nu se poate interzice ca ruda cuiva sa participe…