- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca nu demisioneaza din funcție și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru „sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”.Intrebat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, reitereaza, in urma unor afirmatii ale fostului premier Dacian Ciolos, ca nu a vazut filmul dat publicitatii recent cu primele minute ale interventiei de la Colectiv si spune ca Departamentul nu tine de un om.

- Raed Arafat a declarat, sambata, ca in cazul tragediei de la Colectiv a discutat despre activarea Mecanismului de Protecție Civila Europena, dar necesitatea Romaniei nu era de transport, ci de paturi pentru marii arși, pentru care medicii din strainatate au venit sa vada situația la fața locului,…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a avut vineri seara prima reactie dupa aparitia filmului din noaptea incendiului de la Colectiv. Redam mesajul video postat de Arafat, pe pagina sa de facebook.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca iși va prezenta punctul de vedere despre noile imagini aparute in presa cu tragedia din Clubul Colectiv dupa alegerile prezidențiale și dupa comemorarea victimelor

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca isi va prezenta dupa comemorarea victimelor de la Colectiv si dupa alegerile prezidentiale punctul de vedere cu privire la inregistrarea video aparuta in presa si a mentionat ca are "raspunsuri concrete la toate intrebarile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat o conferinta de presa la IGSU in care explica modul de intervenție de la Colectiv, dupa apariția imaginilor filmate de unul...

- Raed Arafat este audiat la Parchetul General in dosarul Colectiv Raed Arafat. Foto. gov.ro. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, este audiat azi la Parchetul General în dosarul Colectiv. El a fost citat ca martor în cauza referitoare la interventia…