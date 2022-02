Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape doi ani de restrictii, Guvernul ia in calcul ridicarea starii de alerta. O spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. O analiza pe aceasta tema ar urma sa fie facuta marti, atunci cand se va stabili si cand se iau primele masuri de relaxare. „In țarile europene, in care s-a decis renunțarea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca Romania se pregatește de ridicarea restricțiilor ”dar cu precauție”. Renunțarea la masca de protecție in spațiul liber ar putea fi prima masura de relaxare, daca numarul imbolnavirilor va scadea, a afirmat…

- „In țarile europene, in care s-a decis renunțarea la restricții, au puține persoane internate la terapie intensiva”, a declarat ministrul Alexandru Rafila, luni, in cadrul unei conferințe.Liderul PSD - Marcel Ciolacu a spus ca ridicarea restricțiilor din Romania va mai dura, asta pentru ca valul cinci…

- In ultimele zile, tot mai multe țari au anunțat ridicarea restricțiilor anti-covid. De exemplu, Curtea Constituționala a Germaniei a respins eforturile de a bloca vaccinarea pentru personalul medical. Incepand de joi, persoanele din Republica Ceha nu mai trebuie sa prezinte permisele COVID. Se pare…

- Alexandru Rafila anunța ca exista posbilitatea ca peste cateva saptamani, rata de incidența, in Romania sa ajunga la 1, ceea ce inseamna relaxarea retsricțiilor actuale. Printre ele, renunțarea la certificatul verde sau chiar ridicarea starii de alerta. „Opinia mea este ca și scaderea aceasta va fi…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, la Antena 3, ca este posibil ca din luna martie sa fie eliminate majoritatea restricțiilor și viața in Romania sa revina cat mai aproape de normalitate. Afirmațiile vin in contextul in care și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat cu o seara…

- Profesorul Razvan Chereches considera ca masurile de relaxare a restrictiilor in contextul pandemiei de COVID reprezinta "o abordare nebazata pe niciun fel de dovezi stiintifice". El critica si propunerile ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, privind implementarea certificatului verde COVID.

- Saptamana viitoare va fi adoptat un set de masuri pentru a reduce riscul de raspandire a noii variante a coronavirusului SARS-CoV2, Omicron, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Este vorba testarea COVID a celor care intra in țara, dar trebuie stabilite caror categorii de persoane și caror…