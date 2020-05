Raed Arafat: "Niciun spital nu trebuie să se gândească că va fi Covid free" Raed Arafat a fost intrebat duminica seara, la Digi 24 daca personalul medical va avea echipamente de protectie in cazul in care vine valul doi al pandemiei de Covid-19. “Cu siguranta mai bine decat au avut acum. Asta e clar. Noi continuam achizitiile. Credeti-ma ca nu avem pe nimeni care la nivel de sus sa ne zica ”Vedeti ca atat aveti bani si ca va taiem bani” sau asa ceva. Nu. Deci pentru dotare pe echipamente de protectie, ventilatoare, echipamente de terapie intensiva si asta a fost un sprijin total, inclusiv prin fonduri europene, s-a deschis inclusiv sursa fondurilor europene pentru decontarea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

