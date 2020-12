Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii cu drept de vot vor putea circula fara restricții intre orele 05.00-01.00 in 6 decembrie, ziua in care vor avea loc alegerile parlamentare. Anunțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale:…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful Departamentului pentru Situatii…

- Declaratia pe propria raspundere, pe care trebuie sa o completeze persoana ce va iesi din casa dupa ora 23,00 pentru motivele permise, poate fi scrisa de mana, a explicat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. „Declaratia va fi scrisa de mana, in care spune clar motivul deplasarii, bineinteles,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a prezentat vineri noile restricții care vor intra in vigoare de luni. El a explicat ca terasele vor ramane deschise, cu condiția sa funcționeze, intr-adevar, ca spații deschise, sa nu fie acoperite.„Daca sunt terase adevarate, conform definiției.…