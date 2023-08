Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a spus ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect. Au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor. Cand a ajuns la fața locului, acolo se aflau deja a inspectori sefi de pompieri…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca in urma exploziilor de la statia GPL din Crevedia, judetul Dambovita, au fost 58 de raniti.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca societatea comerciala unde s au produs exploziile de la Crevedia nu avea documente sau autorizatie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica, ca, din informatiile detinute, firma care opera cisternele GPL de la Crevedia ”nu avea documente sau autorizatie sa functioneze, in mod normal, firma nu avea activitate, de fapt”. Societatea funcționa fara autorizație…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata seara, ca circa 26 de pompieri au fost raniti in urma unei a doua explozii care a avut loc la statia GPL din Crevedia, judetul Dambovita, unul dintre ei fiind in stare grava.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat ca cei 11 batrani care au fost ascunși intr-un imobil din Tunari, aflat in construcție, pentru a nu fi gasiți de autoritați, traiau in condiții in care viața le era pusa intr-un real pericol.

- In perioada perioada 8 9 iulie 2023, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 183 misiuni, cele mai multe din ele ndash; 129, fiind pentru acordarea primului ajutor medical. De asemenea, sambata, pe 8 iulie, a izbucnit…