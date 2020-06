Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca trebuie pastrate o serie de restricții și dupa 15 iunie, iar daca ne vom intoarce la situația de dinaintea pandemiei, atunci Romania va plati scump aceasta greșeala.Citește și: SURSE - Miza ascunsa a moțiunii de cenzura: PSD se teme de o migrație a aleșilor…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita. "Poate este o soluție normala in situația in care nu…

- STARE DE ALERTA. "Poate este o soluție normala in situația in care nu am incheiat inca problema acestei epidemii și a acestui virus. In lumea politica trebuie sa se discute. Eu sunt convins ca se va ajunge la un consens și lumea va ințelege ca lucrurile nu s-au terminat inca. Eu nu cred ca am terminat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca Romania nu este inca in situația de a lua o decizie privind mentinerea sau renuntarea la starea de alerta."Inca avem focare, in mai multe județe. Numarul cazurilor nu s-a stabilizat, in loc sa avem o scadere continua, am avut…

- Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența care reglementeaza starea de alerta prevede o serie de masuri care trebuie luate de oameni, dar și de interdicții. Una dintre acestea, ieșirea din loalitate, cu unele mici excepții care trebuie musai dovedite. Hotararea nu prevede amenzi, chiar…

- "Intentia noastra este aceea de a relaxa gradual, bine gandit, pe baza unor evaluari de risc epidemiologic foarte bine puse la punct toate restrictiile. In masura in care pana la 1 iunie nu vom inregistra o crestere semnificativa a numarului de cazuri vor urma urmatoarele masuri de relaxare pe care…

- „STAREA DE ALERTA a fost instituita începând de astazi în România. PERICOLUL infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) ramâne ridicat! RESPECTAȚI cu strictețe masurile sanitare de protecție! PURTAȚI MASCA, acoperind nasu și gura, în spațiile închise…

- De vineri, vom putea sa iesim din casa fara declaratia pe propria raspundere, insa nu vom putea pleca din oras decat daca trebuie si neaparat cu hartie. Masca devine obligatorie atunci cand ne vom afla in spatii publice sau in mijloacele de transport in comun. Masurile au fost anuntate chiar de presedintele…