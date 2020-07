Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca ii asteapta la spital pe cei care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei. ”O parte dintre ei sunt convins ca nu or sa scape”, a afirmat Arafat, precizand ca nu este posibil sa nu se infecteze…

- Raed Arafat a fost intrebat, duminica seara, la Antena 3, ce le transmite celor care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei si a raspuns: "Ii asteptam la spital". Citeste si: Sute de persoane protesteaza in Piata Victoriei fata de legea carantinei! Jandarmii au amendat 13 persoane…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca protestatarii din Piața Victoriei greșesc atunci cand protesteaza. El arata ca unii se vor infecta, iar apoi vor ajunge la spital și vor cere ajutorul doctorilor.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea alegerilor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat, sambata seara, un mesaj pe Facebook, pentru care se aduna in grupuri mari, desi acest lucru este interzis si nerecomandat de catre epidemiologi. ”Nu aruncati pe geam efortul dumneavoastra si al tuturor cetatenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri…

- Raed Arafat a vorbit in aceasta seara la Antena 3 despre maștile de protecție. Acesta a abordat mai multe subiecte, printre care obligativitatea purtarii lor dupa 15 mai. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații a vorbit și despre prețul acestora.