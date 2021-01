Raed Arafat-mesaj, de Anul Nou, adresat romanilor Aproape de trecerea in noul an dr. Raed Arafat, seful DSU, a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: "Anul 2020 a fost anul provocarilor; un an fara precedent in istoria recenta, care ne va marca viata mult timp inainte.Un an care ne a aratat cat de uniti ar trebui sa fim, si cat de greu este sa ne luptam dezbinati si sa facem fata unor provocari fara precedent.Va urez ca anul nou sa fie unul mult mai bun, un an al sperantei, al reusitelor, plin de realizari si mai ales unul care s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

