- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat duminica seara ca exista multa manipulare in legatura cu protestul din 10 august si sunt foarte multi "parerologi" care arunca idei false in legatura cu efectele gazelor folosite de jandarmi, care au…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca pana miercuri 64 de persoane care au participat la incidentele din 10 august din Piata Victoriei s-au prezentat la spital, iar joi – 16, informeaza Agerpres. “Pana ieri (miercuri ...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, explica, într-o postare pe Facebook, motivele pentru care Departamentul pe care îl conduce a emis comunicatul de miercuri seara, în care se mentiona ca substantele folosite

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca primele tabere pentru sinistrati din cele cateva zeci pe care Romania le va achizitiona cu fonduri europene au ajuns in tara, conform Agerpres .

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat marti la Babeni, unde 141 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din calea apelor, ca situatia din zona este "in imbunatatire" iar pompierii sunt pregatiti sa intervina pentru a scoate apa din locuinte si din beciurile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a transmis, duminica, un mesaj de condoleante dupa moartea comandorului Ion Staiculescu in care vorbeste despre faptul ca a zburat ipreuna cu acesta de multe ori, ”in misiuni delicate de salvare”.