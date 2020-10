Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), susține ca lupta cu COVID-19 a fost pierduta in București. Medicul afirma ca, in aceste conditii, "este foarte clar" ca indicele de infectare coronavirus va atinge 3 la mia de locuitori in Capitala.

- Nelu Tataru și Raed Arafat au facut publice, marți seara, cele mai noi decizii luate in Consiliul Național pentru Situații de Urgența. Printre acestea, nunțile și botezurile vor fi interzise la nivelul intregii țari in perioada urmatoare, pana la scaderea numarului de infectari. Cei doi au anunțat și…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Raed Arafat a facut precizari despre noile restricții introduse in Capitala, dupa ce mai multe nelamuriri au aparut in spațiul online. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a explicat ca masurile se vor inaspri și ca, daca numarul de cazuri va crește, vor fi luate și altele.

- Nu se discuta de inchiderea unor activitati sau de lockdown, insa vor fi luate masuri suplimentare pe fondul cresterii numarului infectarilor Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat , a declarat, sambata, la Targu Mures, ca in acest moment nu se discuta de inchiderea…

- Trendul epidemiei COVID-19 a fost descendent in ultima saptamana in 10 județe, insa in București și alte 12 județe este in continuare ascendent, potrivit analizei saptamanale a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). In urma cu o saptamana, epidemia nu intrase pe un trend descendent in niciun…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca nu este exclus ca autoritatile sa impuna masuri de restrictie „zonale sau regionale” acolo unde se va constata o crestere alarmanta a numarului de infectari cu SARS-Cov-2.