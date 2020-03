Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru fac declaratii despre situatia de la acest moment in legatura cu raspandirea coronavirusului.Printre acestea, se numara: suspendarea temporara pentru sase luni a distributiei medicamentele si dispozitivelor medicale, materiale…

- Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca vrea sa tripleze numarul izoletelor. Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 17, dupa ce alte doua persoane au fost infectate cu virusul, iar autoritatile…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, dupa ce pasagerul care a calatorit langa femeia de 38 de ani din Timișoara, confirmata cu coronavirus, s-a infectat și el, ca nu este cazul ca restul calatorilor din avionul cu care au mers cei doi sa intre in panica.„Nu exista motiv de panica pentru restul…

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anuntat vineri ca al doilea cetatean italian care a calatorit in Romania nu a fost infectat cu coronavirus precum era anuntat anterior. Seful DSU a precizat ca acesta a fost plasat in carantina deoarece a intrat in contact cu italianul de…

- Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetațean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Situația nu s-a schimbat.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat, luni, ca lumea ar trebui sa faca mai mult pentru a se pregati pentru “o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, directorul general admițand ca epidemia are potențial “pandemic”. Infecția cu coronavirus nu are tratament și nici nu exista un vaccin specific,…

- "Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14.00, pentru o informare privind masurile concrete privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus, precum si strategia de combatere a unei potentiale epidemii de coronavirus la nivel national.…