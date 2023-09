Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat sambata, 30 septembrie, ca sistemul RO-ALERT este util și ca informațiile venite de la Ministerul Apararii nu pot fi ignorate.„Puneti-va in situatia noastra sau in situatia oricui, ca exista un risc. Și daca este 0,0001, totusi…

- Ministerul Apararii a comunicat sambata dimineața ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre municipiul Galați. Vineri seara, inainte de miezul nopții, locuitorii din județele Galați și Tulcea…

- Alerta in Galați: Armata a depistat pe radare „o posibila patrundere neautorizata”. Autoritațile cauta drone cazute Ministerul Apararii a transmis ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre…

- Raed Arafat a vorbit despre mina explodata la Costinești și a dorit sa puna capat speculațiilor conform carora ar mai exista o a doua mina undeva in apele romaneși, care ar putea pune in pericol turiștii de pe litoral:„Pana la acest moment nu s-a condirmat nici o alta mina, este vorba doar de cea care…

