Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, le-a transmis un avertisment romanilor, in prag de Sarbatori. Acesta a cerut populației sa evite vizitele, altfel Romania risca sa aiba o creștere abrupta a numarului de persoane infectate cu coronavirus. „Acum suntem in situația in care…

- Cu toate ca, inclusiv oficial, se recunoaște ca numarul bolnavilor sau purtatorilor de virus Covid 19 este mult mai mare, ieri numarul celor depistați a sarit de cifra care ne arunca in scenariul 4. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a anuntat ca…

- 1.815 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în România, a anuntat duminica seara secretarul de stat Raed Arafat. 206 români au fost declarati vindecati, iar 52 sunt internati în sectiile de terapie intensiva. De asemenea, amenzile pentru cei care…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Romania si 43 de decese. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca situatia imbolnavirilor si a deceselor consemnate…

- 1.815 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate la ora 20.00 in Romania, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. 206 romani au fost declarați vindecați, iar 52 sunt internați in sectiile de terapie intensiva. Amenzile pentru cei care nu respecta izolarea devin tot mai mari.1.815…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie „sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si ca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie "sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si ca…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu soluții ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf. Autoritațile au interzis activitațile publice si private din Romania care implica participarea a mai mult de…