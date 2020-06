Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita. "Poate este o soluție normala in situația in care nu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca Romania nu este inca in situația de a lua o decizie privind mentinerea sau renuntarea la starea de alerta."Inca avem focare, in mai multe județe. Numarul cazurilor nu s-a stabilizat, in loc sa avem o scadere continua, am avut…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca numarul cazurilor de COVID-19 din Romania este stabil, ca situatia nu este inca total sub control, dar ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare. "Numarul cazurilor este stabil. Per ansamblu suntem intr-o scadere, daca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie sa se obisnuiasca cu masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului, intre care masurarea temperaturii.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca va trebui sa invatam sa traim cu virusul si apreciaza ca cifrele in Romania arata ca situatia nu este foarte grava, avand sub 800 de decese la o populatie de 20 de milioane de locuitori. Arafat afirma ca, daca incepem socializarea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, anunța ca autoritațile NU au sub control situația generata de pandemia de coronavirus, adaugand ca daca romanii se vor relaxa prea devreme, in Romania ar putea sa apara noi focare de infecții.Citește și: Marcel Vela anunța condițiile…

