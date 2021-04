Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca cei care protesteaza fata de noile restrictii impuse de Guvern si contesta pandemia prezinta niste puncte de vedere pe care trebuie sa le probeze. „Realitatea din Romania este alta din punct de vedere a pandemiei”, spune Arafat.…

- UPDATE Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat, joi seara, de ce s-a discutat despre ridicarea restricțiilor pana la ora 2.00 in noaptea de Paști. Hotararea de prelungire a starii de alerta emisa joi seara nu include Paștele ortodox, spune Arafat. Raed Arafat…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Clinceni, cu satele apartinatoare Clinceni, Olteni si Ordoreanu, incepand de marti dimineata, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la B1 TV , ca de fiecare data cand se ia o masura, unii cauta sa gaseasca „soluții” prin care sa nu respecte acea regula. Raed Arafat a precizat ca prin incercarea de eludare a unei masuri de fapt ne pacalim singuri,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a declarat ca administratorii unor restaurante nu respecta regulile de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 si sustine ca nu se poate afirma ca restaurantele nu sunt surse de infectare, intrucat putini oameni declara exact unde au fost cand…

- Localitatea damboviteana Pucheni este carantinata incepand de joi dimineata pentru 14 zile, informeaza Prefectura Dambovita.In Pucheni se inregistreaza un indice COVID-19 de 4,16 cazuri la mia de locuitori, cu sapte cazuri confirmate in ultimele 14 zile."Potrivit analizei de risc, efectuata de catre…

- Autoritatile au decis, joi, ca persoanele care vin in Romania din zona galbena trebuie sa prezinte un test negativ PCR, facut in ultimele 72 de ore. Masura intra in vigoare la data de 12 februarie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat, vineri, la Digi24 , ce se intampla…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre un posibil lockdown in Romania, dupa sarbatorile de iarna. Secretarul de stat in MAI spune ca nu se pune problema, momentan, de un lockdown general la noi in țara. Totuși, el a anunțat ca in anumite zone pot fi instituite…