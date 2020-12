Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la pranz, primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat in Romania, pe la Vama Nadlac, de unde au fost preluate de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Vaccinurile vor fi depozitate la Institutul medico-militar Cantacuzino, de unde…

- Seful DSU, Raed Arafat, a spus vineri, la sosirea in Romania a primelor doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este "asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie".

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat cu puțin timp in urma, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este „un moment istoric”. „Asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie, incepem s-o aplicam.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat și Valeriu Gheorghița, coordonatorul programului de vaccinare anti-COVID din Romania, au preluat, vineri, vaccinul pentru noul coronavirus, din Vama Nadlac. Lovitura pentru Telekom chiar de Craciun! Compania a fost amendata 10.000 de doze vor fi distribuite…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a precizat ca municipiul București a ajuns la un platou in ceea ce privește numarul cazurilor de COVID-19, insa nu poate sa spuna ca situație este ”spre bine”, noteaza Digi 24.Raed Arafat a menționat ca, in acest moment au inceput sa aiba…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat , a vorbit despre o problema pe care o vor avea romanii care au animale de companie: ce se intampla daca au nevoie sa iasa afara pe timp de noapte? Animalele de companie pot fi plimbate toata ziua, pana la ora 23.00, cand va intra in vigoare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat, vineri seara, ca este posibil ca activitatea restaurantelor sa fie organizata in funcție de anumite praguri, dupa sistemul aplicat in acest moment școlilor. Arafat a admis vineri seara ca este posibil ca autoritațile sa…