- UPDATE Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca la parada de 1 Decembrie spectatorii nu au nevoie de certificat verde. Regula se aplica doar in zona oficiala, a explicat Arafat. Parada de Ziua Naționala a Romaniei se va desfașura cu spectatori, iar aceștia nu vor avea…

- Raed Arafat: Romania nu ia in calcul vaccinarea obligatorie sau carantinarea persoanelor nevaccinate Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca in acest moment nu se iau in calcul carantinarea persoanelor nevaccinate sau vaccinarea obligatorie. „La acest moment,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: – interzicerea, *pentru o perioada de 30 zile*,…

- Purtarea mastii de protectie redevine obligatorie inclusiv in spatiile deschise din judetul Arges, a decis, luni, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie astfel incat sa acopere gura si nasul, pentru toate persoanele…

- Purtarea mastii de protectie sanitara este obligatorie, de vineri, in toate spatiile publice din Capitala, cu unele exceptii, potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) in sedinta de joi.

- CJSU Alba: Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise, OBLIGATORIE in localitațile cu indicența peste 6 la mie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a luat joi hotararea privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice deschise…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca in localitatile in care se inregistreaza o incidenta de peste sase cazuri de SARS-CoV-2 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in aer liber, dar ca vor exista si anumite exceptii. "La rata…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 13 septembrie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov, noteaza Agerpres. "Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul…