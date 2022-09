Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a predat, astazi, la Targu Mures, primele doua motociclete SMURD pentru interventii rapide in centrele urbane aglomerate. Aceste motociclete sunt echipate cu defibrilator semiautomat, ca orice ambulanta de prim ajutor sau de asistenta…

- Intervenție in premiera a pompierilor romani in Franța. Romania trimite mijloace tehnice, mașini și pompieri pe cale aeriana la Bordeaux. Pompierii ar urma sa plece in aceasta noapte și sa ajunga in Franța odihniți, dupa mii de kilometri. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri, 13 iulie, in sedinta de Guvern, ca Romania si-a asumat toate obligatiile și ca la prima reuniune a Consiliul Justiție și Afaceri Interne, programata in octombrie, țara noastra va indeplini conditiile pentru a fi admisa in Spațiul Schengen. „In…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat, marti, ca exista un proiect finantat prin fonduri europene nerambursabile privind constructia a circa 100 de subunitati de pompieri in toata tara, potrivit Agerpres.. Fii…

- Primul contingent de pompieri romani, format din 28 de ofiteri si subofiteri, a plecat joi spre Grecia, unde participa la un program european pilot de prepozitionare, transmite News.ro. Scopul misiunii este stingerea incendiilor de padure și este organizata de Directia Generala Protectie Civila Europeana…

- In fata unei actualitati anxioase si deprimante (pandemia de COVID-19, razboiul din Ucraina, criza economica), o mare parte a publicului a ales sa evite jurnalele de stiri, potrivit unui studiu publicat ieri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Aceste rezultate reprezinta o adevarata provocare pentru…

- Comisia Europeana a transmis ca Autoritatea pentru Pregatirea și Raspunsul in domeniul Sanatații din cadrul Comisiei Europene (HERA) a incheiat, marți, un contract cu compania farmaceutica Bavarian Nordic pentru achiziționarea a 109.090 de doze de vaccinuri de generația a treia, ”ca raspuns la focarele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a spus, marti, referindu-se la geamandurile cu cruce rosie distribuite pe litoral, ca „ideea este ucisa”. Declarația vine dupa un val de critici la adresa geamandurilor in forma de cruce donate de Fundația SMURD.