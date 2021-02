Raed Arafat introduce O NOUĂ REGULĂ. Ce trebuie să știe românii Seful DSU, Raed Arafat , a declarat ca focarele vor fi luate in calcul in ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19, astfel ca va exista un tablou mai clar a situatiei pandemiei din Romania. ”S-a luat decizia ca incepand cu urmatoarea hotarare de Guvern, vor fi introduse si focarele, la solicitarea Ministerului Sanatatii si a INSP, nu vom mai scoate unele focare din calcul, deci vor fi introduse focarele in calcul, ceea ce inseamna ca incidenta va avea o crestere pentru ca vor intra si focarele in calcul. Acest lucru se va intampla cam de la jumatatea saptamanii viitoare si este decis deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

