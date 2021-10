Furturi de sezon, “lasate” cu inchisoare si amenzi!

“Ploaie” de furturi de “sezon” si nu numai, in ultimele zile in Buzau. Potrivit IPJ Buzau, in seara de 1 octombrie a.c., în jurul orei 18.30, poliţiştii de la Secţia de poliţie rurală Costeşti au fost să sesizaţi de către un bărbat de 47 de ani, din Costeşti, cu privire la faptul că a fost… [citeste mai departe]