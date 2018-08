Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) sustine ca a luat legatura cu producatorii substantelor din compozitia gazelor lacrimogene folosite de jandarmi in 10 august in Piata Victoriei, care au confirmat ca acestea sunt fabricate conform standardelor europene si internationale si ca efectele pe…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține, intr-o postare pe Facebook, dupa ce internauții au lasat comentarii critice pe pagina DSU, ca este o interpretare absurda cea potrivit careia instituția tine partea Jandarmeriei impotriva populației sau cea privind executarea…

- Arafat mentioneaza ca in urma violentelor 450 de persoane au primit ingrijiri de la echipajele SMURD, 290 cu simptome acute de expunere la gazele lacrimogene, 70 ajungand la spital, iar 9 ramanand internate pentru diferite probleme. "Am dat acest comunicat mai ales dupa ce am fost sesizat…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca gazele lacrimogene folosite de fortele de ordine provin exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, subliniind ca substantele utilizate de catre militarii romani sunt prezente si in dotarea jandarmilor din Europa.

- Gazele folosite de jandarmi contin compusi chimici periculosi, care pot avea efecte foarte grave, in cazul expunerii mai indelungate. Cele mai periculoase sunt pe baza de clor sau arsenic, doua elemente extrem de toxice pentru organismul uman.

- Grenade lacrimogene, cartuse cu gaz folosite pentru dispersarea multimii, grenade lacrimogene, butelii cu gaz si spray iritant lacrimogen - aceasta este doar o parte din arsenalul folosit de jandarmi la protestul diasporei din 10 august. Mai multe organizatii civice au criticat folosirea gazelor,…

- Romani din țara și din diaspora s-au adunat vineri in Capitala. In jur de 1500 de persoane manifestau la ora 17.00, in Piata Victoriei, la Mitingul Diasporei. Dupa ce manifestantii au incercat sa forteze intrarea in Guvern, jandarmii au intervenit in forta, folosind și gaze lacrimogene. Cel putin…