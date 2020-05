Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca va fi nevoie de o campanie ampla privind vaccinarea impotriva gripei sezoniere, el avertizand ca vor circula doua virusuri, care provoaca doua boli, ambele mortale.Raed Arafat a transmis sambata un avertisment celor care…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, "sunt riscante pentru societate"."Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca va fi foarte greu sa se mai separe spitalele COVID de cele non-COVID si fiecare unitate medicala "trebuie sa se adapteze".Intrebat de jurnalisti, vineri, cu prilejul unei conferinte organizate de Primaria Sectorului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat dr. Raed Arafat, a anunțat miercuri seara, intr-o emisiune difuzata de postul de televiziune Antena 3, ca autoritațile centrale au luat decizia mutarii a doi pacienții COVID-19 aflați in stare grava, de la Targu Mureș la Cluj Napoca,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus joi, intr-o intervenție telefonica la Digi24, ca apariția unui vaccin ar fi soluția optima pentru limitarea raspandirii COVID-19 pe plan mondial.„Cel mai bine, la acest moment, ar fi o vaccinare rapida, daca vreți sa luați…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. Arafat sustine ca masurile de preventie vor trebui mentinute si dupa ce varful epidemiologic…

- Raed Arafat: Medicii nu pot refuza un pacient netestat pentru Covid-19.Refuzul intra sub incidența penala. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia medicilor, duminica seara, ca nu pot refuza pacienți la internare, pe motiv ca nu au fost testați pentru Covid-19,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat, luni, la Marius Tuca Show, ca informația conform careia suplimentele alimentare lupta impotriva coronavirusului este una falsa, el spunand ca nu exista nicio dovada in acest sens, anunța MEDIAFAX.Raed Arafat a…