Raed Arafat îndeamnă clienţii restaurantelor să anunţe autorităţile: „Nu e pâră, e normal” Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a afirma ca un participant la o petrecere dintr-un restaurant poate anunta autoritatile, daca observa ca oamenii sunt lasati sa intre in unitatea respectiva fara a fi verificati in conformitate cu regulile impuse pentru stoparea pandemiei. “Personalul tau trebuie sa fie vaccinat, ideal. Nu – atunci minim sa fie testat periodic. Daca vrei ca entitatea ta sa functioneze mai departe, daca interesul tau este intr-adevar sa faci bani din unitatea ta si sa nu o inchizi. Daca ai cinci ospatari si unul nu-l testezi, si este nevaccinat si mai sunt doi nevaccinati si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

