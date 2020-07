Raed Arafat: 'În ultimele zile, cazurile de COVID-19 au crescut cu 30%' Secretarul de stat Raed Arafat atrage atenția ca in ultimele zile numarul de cazuri de COVID-19 a crescut cu 30%, iar singura modalitate de a gestiona aceasta situație fara masuri restrictive este ca populația sa fie cat mai cooperanta și sa respecte regulile. Arafat a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca trendul este crescator in privința cazurilor de COVID-19 din țara noastra, potrivit mediafax.ro. Citește și: Curata nebunie! Caz fara precedent: Un cadru medical care nu crede in coronavirus a infectat 6 persoane „Este cert ca trendul este crescator. Nu este descrescator,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

