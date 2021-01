Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat faptul ca Uniunea Europeana va autoriza și alte vaccinuri, nu doar cele de la Pfizer-Biontech, iar in curand noile doze vor ajunge și in Romania. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este in pericol…

- Europa a lansat duminica o imensa incercare de vaccinare COVID-19 pentru a incerca sa controleze pandemia coronavirusului, dar mulți europeni sunt sceptici cu privire la viteza cu care vaccinurile au fost testate și aprobate și nu au voie sa fie impușcați, relateaza Reuters. Uniunea Europeana a asigurat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni primul vaccin impotriva Covid-19 care ar urma sa fie folosit in Uniunea Europeana, cel produs de Pfizer-BioNTech, informeaza AFP. Comisia Europeana va avea ultimul cuvant in ceea ce privește aprobarea vaccinului, insa aceasta urmeaza de regula…

- Comunele Berceni și Clinceni din județul Ilfov intra de joi in carantina, cu o rata de infectare de 10,11 la mia de locuitori, respectiv 10,03. Prefectura Ilfov anunța joi ca pentru comuna Berceni se instituie masura de carantina zonala, in urma emiterii ordinului șeful Departamentului pentru Situații…

- Șeful grupului de lucru pentru vaccinuri din Marea Britanie a angajat opt ​​consultanți in relații publice la un cost pentru contribuabili de 670.000 de lire sterline, conform documentelor divulgate de The Sunday Times. Scandalos pentru britanici este ca fiecare consultant angajat sa vegheze strategia…

- Aproximativ 2.500 – 2.700 de medici din Romania nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19 din cauza problemelor de sanatate, a afirmat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cadrul conferinței de presa in care au fost anunțate noile restricții impuse…

- Șeful OMS nu a prezentat inca simptome, dar continua sa fie monitorizat de catre profesioniștii din domeniul sanatații dupa ce a intrat in contact cu o persoana ulterior testata pozitiv la Sars-CovV-2, relateaza The Telegraph. El nu a fost inca testat pentru virus, conform protocolului OMS. Dr. Tedros…

- Șeful DSU, Raed Arafat, este de parere ca cifra reala a cazurilor de bolnavi Covid-19 ar putea fi mult mai mare, deoarece unii oameni nu știu ca au boala și merg pe strada. Tocmai din acest motiv este absolut necesar ca oamenii sa poarte masca pe fața. „La modul in care crește numarul sunt convins […]…