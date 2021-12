Stiri pe aceeasi tema

- CNSU propune relaxarea restrictiilor sanitare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune relaxarea restrictiilor sanitare, dar si prelungirea starii de alerta cu înca 30 de zile. Între masurile propuse ieri spre aprobarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat in sedinta de marti o hotarare prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. In cadrul hotararii CNSU a propus masuri de relaxare pentru perioada Sarbatorilor de iarna. Comitetul Național pentru Situații de Urgețna…

- Guvernul urmeaza sa prelungeasca miercuri starea de alerta Realizator: Mihai Udroiu - Guvernul urmeaza sa prelungeasca astazi starea de alerta, începând cu data de mâine, și sa aprobe, eventual cu unele modificari, masurile propuse aseara de Comitetul Național pentru Situații de…

- CNSU a aprobat, marți seara, propunerea de prelungire a starii de alerta, precum și masurile de relaxare pentru perioada ce cuprinde și Sarbatorile de Iarna. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se propune eliminarea interdictiei de circulatie pe timpul noptii, purtarea…

- Marți seara este in desfașurare o ședința a CNSU. Este așteptata o hotarare care sa reglementeze masurile sanitare pentru Craciun și Revelion. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, va susține declarații la ora 21.00.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se va intruni marti pentru a prelungi starea de alerta. Vor fi de asemenea luate in discutie si unele masuri de relaxare pentru Craciun si Revelion.

- Restricțiile de 1 Decembrie, Craciun și Revelion. Petrecerile publice din noaptea de Anul Nou trebuie sa se incheie la ora 21,00 Anul acesta spunem „La multi ani” de Revelion la ora. 20.59. Pentru ca toate petrecerile trebuie sa se incheie la ora 21,00. Asta a decis astazi Comitetul National pentru…

- Noile restrictii aprobate de autoritati intra in vigoare luni, la miezul noptii, ele vizand in principal folosirea pe scara larga a certificatului verde, astfel incat fara acest document se va putea intra doar in magazinele esentiale. Purtarea mastii de protectie redevine obligatorie peste tot, inclusiv…