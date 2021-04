Stiri pe aceeasi tema

- munciRata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Gradul de ocupare a fost mai…

- “In al patrulea trimestru al anului 2020, populatia activa a Romaniei era de 8,975 milioane de persoane, din care 8,505 milioane de persoane erau ocupate si 470.000 de persoane erau someri”, se arata in comunicatul INS. Potrivit INS, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost…

- Stațiunea Vatra Dornei este plina la sfarșit de saptamana, iar pe partiile Veverița și Parc sunt condiții foarte bune de schiat. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, șeful Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, a declarat: „Partiile funcționeaza in condiții foarte, foarte bune. Pe partii, 90%…

- Sindicalistii din Penitenciarul Deva au protestat, joi, in fata sediului institutiei, din localitatea Barcea Mare, nemultumiti de faptul ca sistemul penitenciarelor se confrunta cu o criza de personal, dar si pentru ca nu le sunt platite anumite sporuri prevazute de lege. Potrivit liderilor…

- Locurile pentru vaccinarea anti-COVID, in judetul Vaslui, sunt ocupate in totalitate pentru urmatoarele doua luni, in toate centrele, informeaza reprezentantii DSP. Si la Suceava, gradul de ocupare al locurilor de vaccinare este de 100%, dar capacitatea de imunizare ar putea crește, prin deschiderea…

- Politistii de frontiera solicita un nou concurs pentru trecerea in corpul ofiterilor, dupa ce gradul de ocupare a posturilor a fost sub 50%. Sindicalistii reclama ca la IGPF au fost grile cu mai multe variante de raspuns, fata de concursul din cadrul IGPR, unde a existat o singura varanta de raspuns,…

- In București au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%, a anunțat, sambata, Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat de vineri ca in București nu mai sunt locuri la programarea…

- In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2 decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 487. Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport COVID-19, conform raportarilor, astazi, 13 ianuarie 2021, sunt ocupate 434…