Raed Arafat: fără mască în aer liber. Mai multe restricții vor fi eliminate Raed Arafat, președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgența, a prezentat marți seara o serie de masuri ce vor fi propuse spre aprobare in cadrul ședinței de guvern de miercuri dimineața. Principalele dispoziții vizeaza eliminarea restricțiilor de circulație in timpul nopții, plus creșterea intervalului orar de la 21 la 22 pentru toți agenții economici. Se elimina purtarea maștii in toate spațiile deschise, cu excepția stațiilor de autobuz, locuri unde se formeaza cozi. In spațiile inchise e obligatoriu. Se va permite accesul in mall și pentru persoanele testate. La magazinele cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

