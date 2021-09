RAED ARAFAT face lumină în cazul vaccinării obligatorii! ”Nu e vorba numai de tine” Raed Arafat a declarat, marți seara, ca personalul din structurile esențiale va trebui testat periodic, daca nu a trecut prin procesul de vaccinare. Secretarul de Stat a argumentat ca, in cazul unor focare de infecție, nu va mai avea cine sa lucreze. “Nu e vorba numai de tine, ci ca ești funcționar intr-o structura esențiala. Daca te imbolnavești și va imbolnaviți intre voi și mergeți acasa, nu mai are cine sa lucreze. Daca nu e vaccinarea obligatorie, trebuie macar sa te testezi periodic. (…) Cine nu vrea sa se vaccineze, cel puțin trebuie sa se testeze periodic in instituții cu expunere publica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

