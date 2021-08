Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 are un impact mult mai mare decat tulpinile precedente asupra tinerilor și copiilor, o constatare facuta deja in Statele Unite, in timp ce in Romania au existat in ultima vreme doua decese la persoane de 30 de ani, fara comorbiditați, iar o fata de 25 de ani,…

- Numarul bolnavilor de COVID-19 spitalizati in Franta continua sa creasca, ajungand la aproape 8.700 inregistrati duminica, o crestere cu 25% in trei saptamani, potrivit cifrelor publicate de organizatia Sanatatea Publica in Franta, informeaza Agerpres . Cu 498 de noi internari in 24 de ore, spitalele…

- Un numar de 403 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 56 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Vineri au fost raportate 49 de cazuri la terapie intensiva. Pe teritoriul Romaniei, 980…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, in acesta seara, ca abordarea se schimba și ultimul lucru pe care și l-ar dori autoritațile ar fi sa inchida iar economia, atunci cand va veni noul val al pandemiei de coronavirus. Tocmai de aceea, spune secretarul de stat,…

- Intensitatea acestuia depinde insa de numarul de persoane vaccinate de la noi din tara si de numarul celor care sunt imunizati impotriva noului coronavirus dupa ce au trecut prin boala."Ne asteptam la un val 4 si durata si intensitatea valului 4 depind de cat de bine vom fi protejati la nivel de colectivitate.…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,42 (ieri 0,48); -persoane internate la ATI: 16 (ieri 15); -persoane internate in spital: 160 (ieri 165); -persoane…

- Vaccinul chinez CoronaVac impotriva COVID-19 reduce mortalitatea provocata de aceasta boala cu 97%, in timp ce serul Pfizer are o eficacitate de 80%, potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu uruguayan publicat joi, relateaza AFP. „Reducerea mortalitatii cauzate de COVID-19, la peste 14 zile…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,48 (ieri 0,52); -persoane internate la ATI: 15 (ieri 15); -persoane internate in spital: 165 (ieri 170); -persoane…