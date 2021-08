Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca la nivel national se inregistreaza o incidenta de 0,06 la mie a cazurilor de COVID-19, insa, daca rata de infectare va creste la doi la mie, Romania se va intoarcere la masurile de dinainte de 1 august.

- "Ca medic, vazand ce se intampla in alte țari, cred ca personalul medical trebuie vaccinat sau soluția alternativa este controlul periodic. Dar vaccinarea, mai ales in zone sensibile, cum este spitalul, unde intri in contact direct, zilnic, cu zeci de paceinți, vaccinarea este necesara si am vazut in…

- Șeful campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a explicat marți de ce experții considera ca valul patru al pandemiei „va fi mult mai agresiv” decat precedentele. Medicul a indicat ca varianta Delta a noului coronavirus este mult mai contagioasa și se transmite de la o…

- Vremurile in care asigurații vanau fondurile din sanatate pentru a-și face un set de analize par a fi trecut. Pana acum, mulți dintre beneficiarii sistemului de sanatate se inghesuiau ca sa prinda gratuitate la analize. De multe ori, se sculau cu noaptea in cap la inceput de luna, in acest scop. De…

- ”Nu ma bazez pe ceva științific, cred insa ca și in cazul variantei Delta, la fel ca Sars-Cov-2 și toata familia corona, organismul se obișnuiește cu acest virus și nu mai facem forme severe. Eu nu cred ca vor mai fi spitale copleșite”, a raspuns medicul, intrebat despre valul patru al pandemiei. Medicul…

- ”Nu ma bazez pe ceva științific, cred insa ca și in cazul variantei Delta, la fel ca Sars-Cov-2 și toata familia corona, organismul se obișnuiește cu acest virus și nu mai facem forme severe. Eu nu cred ca vor mai fi spitale copleșite”, a raspuns medicul, intrebat despre valul patru al pandemiei. Medicul…

- Guvernul a aprobat o hotarare pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, joi, seful DSU, Read Arafat, care a anuntat si care sunt principalele relaxari. De asemenea, el a spus ca, in contextul in care varianta Delta se extinde in intreaga lume, nimeni nu poate garanta ca Romania nu va fi lovita…

- Raed Arafat anunța ca al patrulea val ar urma sa fie un val ”serios”, iar singura soluție pentru a-l putea evita ramane vaccinarea anti-covid. Șeful DSU a spus ca exista suficiente doze de vaccin, dar ca trebuie sa existe și doritori. „Trebuie sa continuam campania care, la inceput, a mers foarte bine,…