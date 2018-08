Arafat mentioneaza ca in urma violentelor 450 de persoane au primit ingrijiri de la echipajele SMURD, 290 cu simptome acute de expunere la gazele lacrimogene, 70 ajungand la spital, iar 9 ramanand internate pentru diferite probleme.

"Am dat acest comunicat mai ales dupa ce am fost sesizat de colegii de la UPU Floreasca asupra faptului ca mai multe persoane se prezinta fara simptome solicitand a fi consultate si sa aiba analizele de sange efectuate. Este clar ca in cazul in care ai simptome sau probleme care te ingrijoreaza ca pacient este recomandat sa ajungi la spital sau la un medic.…