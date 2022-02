Raed Arafat a facut precizari marți seara, la Digi24, cu privire la valabilitatea certificatului verde in cazul a doua, sau trei doze de vaccin. Șeful ISU spune ca in Romania inca este valabil cel cu doua doze de vaccin, insa pentru calatoriile in Europa este necesar un certificat cu trei doze. De asemenea, chiar daca au trecut mai mult de 9 luni de la a doua doza, certificatul verde va fi validat daca se face o a treia doza de vaccin.