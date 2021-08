Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a declarat ca trendul crescator privind infectiile cu SARS-CoV-2 și lipsa de interes pentru vaccinare ingrijoreaza, el atragand atentia asupra faptului ca exista date conform carora tinerii sunt mai afectati de varianta Delta si aratand ca in Romania doi tineri fara…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, avertizeaza ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta a virusului SAR-CoV-2 are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului, informeaza News.ro. Valeriu Gheorghita…

- Șeful DSU Raed Arafat a declarat joi ca in Romania situația in ceea ce privește infectarea cu varianta Delta este „controlata”, dar ca, prin mobilitate, prin ieșirile din țara, este posibil sa se inregistreze o creștere in perioada urmatoare.

- Intrebat daca Romania risca sa ajunga in situația de a impune din nou restricții avand in vedere situația tot mai multor europene, in care apariția tulpinii Delta impune la noi masuri, medicul a raspuns: "Sigur, trebuie sa fim realiști, dar sa nu intram in panica. Exista posibilutatea sa avem mai multe…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a declarat miercuri, la Digi24 , ca daca in Romania va veni valul patru al pandemiei, situația va fi dificila in localitațile unde rata de vaccinare este scazuta. Mahler a precizat ca varianta indiana Delta a COVID-19 necesita mai multa asistența…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, dupa ce a fost intrebat ce parere are ca nu s-a atins tinta de vaccinare impotriva COVID-19, in Romania, ca oamenii trebuie sa se informeze din surse oficiale si de la medici si a atras atentia ca varianta Delta a virusului…

- Un pacient din Argeș a decedat, dupa ce a fost infectat cu tulpina Delta, cunoscuta ca indiana a COVID, transmite joi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In total, in Romania au fost confirmate in urma secvențierelor genetice 44 de cazuri de infectare cu varianta…