- „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineata testul a fost negativ, eu purtand masca FFP2 tot timpul. Simptomele pe care le am la acest moment sunt usoare. Voi continua sa lucrez de la domiciliu in urmatoarele zile!”, scrie Arafat…

- Marisa Paloma a fost confirmata pozitiv cu noul Coronavirus! Ei bine, daca ieri doar fiica ei și partenerul de viața au ieșit ca fiind infectați in urma testelor rapide, acum și vedetei i-au aparut doua linii pe acesta. Iata care este starea de sanatate a brunetei!

- Ion Cristoiu, in varsta de 73 de ani, a anunțat ca s-a infectat cu coronavirus. Rezultatul confirmarii ca a contractat boala a venit chiar la sfarșitul saptamanii dupa un test RT-PCR la Institutul Matei Balș din Capitala.Ziaristul a povestit ca nu a avut simptome ieșite din comun. Doar ii curgea nasul.…

- Primarul Lugojului, Claudiu Buciu este infectat cu coronavirus. Buciu a fost testat miercuri dimineata dupa ce a acuzat mai multe probleme medicale. Imediat dupa ce a simtit ca starea de sanatate s-a deteriorat, edilul s-a autoizolat si a decis sa se testeze. Conferinta de presa programata pentru miercuri…