Raed Arafat e categoric! Starea de aletă trebuie prelungită și după 15 iunie Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita. "Poate este o soluție normala in situația in care nu am incheiat inca problema acestei epidemii și a acestui virus. In lumea politica trebuie sa se discute. Eu sunt convins ca se va ajunge la un consens și lumea va ințelege ca lucrurile nu s-au terminat inca. Eu nu cred ca am terminat inca", a declarat Arafat, la emisiunea "Romania 9" de la TVR. "Din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

