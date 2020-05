Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala Ordonanta de Urgenta 34/2020, prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonantelor militare. Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului, care sustine ca ordonanta de urgenta nu este…

- Curtea Constitutionala a judecat miecuri, 6 mai exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.9, art.14 lit.c1 )-f) și art.28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, precum și a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2020…

- Curtea Constituționala a decis ca amenzile majorate in perioada starii de urgenta sunt neconstitutionale. Sesizarea fusese facuta de Avocatul Poporului. Decizia CCR nu anuleaza automat amenzile, ci sancțiunile trebuie contestate de oameni in instanța. „Ințeleg ca ar fi vorba de aproape 100.000 de plangeri…

- Judecatorii CCR au decis ca amenzile date in perioada starii de urgența nu respecta Constituția. Curtea Constituționala a luat in discuție miercuri sesizarea Avocatului Poporului impotriva Ordonanței de Urgența 34/2020, prin care au fost marite amenzile... The post Amenzile date in starea de urgența,…

- Curtea Constituționala a Romaniei a declarat amenzile majorate pe timpul starii de urgența ca fiind neconstituționale. Decizia a fost luata in urma unei constestații facute de Avocatul Poporului, in ansamblul reunit miercuri.

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020 care majoreaza cuantumul unor amenzi pe perioada starii de urgența, au declarat surse din CCR pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Revenim cu informații.

- 1.815 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate la ora 20.00 in Romania, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. 206 romani au fost declarați vindecați, iar 52 sunt internați in sectiile de terapie intensiva. Amenzile pentru cei care nu respecta izolarea devin tot mai mari.1.815…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, miercuri, noi masuri care se impun in contextul epidemiei de coronavirus din tara. Astfel, firmelor private li se recomanda decalarea programului de munca al angajatilor, iar in randul institutiilor publice acest…