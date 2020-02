Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat nu va merge, cel mai probabil, cu o propunere de prim-ministru la presedinte, a declarat, luni, liderul formatiunii, Marcel Ciolacu.El a adaugat ca, dupa ce Guvernul Orban a fost demis, la trei luni de la investitura, cu 261 de voturi, a discutat cu liderul Pro Romania,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat joi ca PSD și Pro Romania au cel mai mare numar de parlamentari pentru susținerea propunerii de premier. Cele doua partide il susțin pe Remus Pricopie. ”Mandatul nostru este foarte clar. Avem o propunere de premier, Remus Pricopie. Suntem doua…

- SCANDAL POLITIC… Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, ieri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anuntase ca va discuta cu Victor Ponta, presedintele Pro Romania,…

- „Astazi am reusit sa indepartam Guvenrul Orban si cred ca au castigat romanii. 261 de voturi e impresionat si pentru noi. Am avut o discutie cu Victor Ponta si am decis sa mergem impreuna cu o singura nominalizare, in persoana lui Remus Pricopie, rector SNSPA, fost ministru in Guvernul Ponta, un proeuropean…

- Alina Gorghiu a declarat ca propunerea pe care PNL o va face pentru premier ramane Ludovic Orban. "In viitorul apropiat vom avea un Guvern Orban interimar. Deciziile pe care PNL le-a luat in Consiliul Național le cunoașteți: propunerea de prim-ministru, propunere cu care PNL va merge la consultarile…

- Actualizare 11:40. Fostul președinte Traian Basescu a declarat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca este de parere ca Guvernul Orban nu va pica. Actualizare 11:15. Ședința PSD s-a terminat. Actualizare 10:50. Victor Ponta s-a hotarat și a anunțat ca Pro Romania voteaza moțiunea de cenzura. „Dupa…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD a confirmat ca se vede in aceasta seara cu Victor Ponta, liderul Pro Romania, spre a se pune de acord privind daramarea guvernului liberal la moțiunea de cenzura de maine. Ciolacu a ironizat faptul ca Guvernul Orban dezbate in ședința de acum 24 de ordonanțe…

- Fostul premier Mihai Tudose s-a intors in Partidul Social Democrat. Acesta a semnat deja adeziunea pentru inscrierea in partid. Tudose a plecat din PSD dupa ce relatiile sale cu Liviu Dragnea s-au deteriorat si a fost obligat sa isi dea demisia din functia de premier. Ulterior, acesta s-a dus la Pro…