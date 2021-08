Raed Arafat: Dorința noastră este să nu ajungem din nou la închidere a unui segment economic total Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca autoritațile incearca sa evite inchiderea unor segmente economice in contextul celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19. “Dorința noastra este sa nu ajungem din nou la inchidere a unui segment economic total. De aici vine folosirea acestor modalitați, folosirea certificatului, a faptului ca ești vaccinat sau testat, poți intra in unele zone care nu sunt considerate esențiale, sunt neesențiale dar totuși sa nu le inchizi, dar sa condiționezi anumite reguli de sanatate publica. Unii incearca sa induca ideea ca daca se vaccineaza e rau, daca se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, spune ca nu se pune problema unui nou lockdown in cel de-al patrulea val al pandemiei COVID-19. El vorbeste mai degraba despre „permisii pentru unii". „Am mai spus acest lucru: lockdown cum a fost inainte nu se preconizeaza, pentru ca avem alte mijloace si posibilitati", a spus…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Ministerul Sanatații transmite ca 70% dintre medicii din spitalele publice și aproape 60% din personalul medical aflat in contact cu pacienții s-au vaccinat cu schema completa. Testarea obligatorie din bani proprii a angajaților din Sanatate s-ar putea extinde la toate domeniile in care se lucreaza…

- Șeful DSU Raed Arafat transmite mesaje contradictorii privind vaccinarea anti-coronavirus. Secretarul de stat din MAI a explicat ca persoanele vaccinate nu sunt protejate de infectare, singurul beneficiu fiind ca forma bolii va fi una mai ușoara. In același timp, Arafat spune ca ar fi bine ca parinții…

- Aceasta a mai anunțat ca este in lucru o ordonanta prin care medicii de familie sa primeasca bani in plus pentru vaccinarea la domiciliu.,,Vrem sa incurajam medicii de familie, autoritatile locale si preotii, cei care sunt mai aproape de oamenii din mediul rural, sa mearga mai departe si sa ii incurajeze…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat duminica site-ul de unde va putea fi descarcat certificatul digital Covid, dar și alte modalitați prin care romanii vor putea avea acces la acest document. „Suntem in linie dreapta pentru folosirea acestui certificat digital european…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a prezentat procedura prin care romanii vor putea descarca certificatele verzi digitale. Acestea vor avea un cod QR și vor fi folosite la punctele de trecere a frontierei. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat ca Romania…

- Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile…