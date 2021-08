Raed Arafat dezvăluie ce fac românii pentru a evita carantina în țară Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre ”un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals. ”Noi avem acum un fenomen cu care ne confruntam. La intrare in tara sunt persoane care indraznesc sa ne prezinte, la DSP si la Frontiera, sa prezinte documente false. Deja sunt mai multe dosare penale intocmite de Politie. Deci oameni care au prezentat documente false de vaccinare sau de trecere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

