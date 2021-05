Raed Arafat, detalii despre regulile impuse cetățenilor care vin din zona roșie și galbenă ”Lista este diferențiata pe galben, verde și roșu, dupa incidențele din Romania. Motivul pentru care s-a facut acest lucru dupa consultarea cu cei de la INSP este sa nu intre brusc țari care ne depașeșc cu foarte puțin. Daca este in zona codului galben, persoana nu intra in carantina daca este vaccinata sau prezinta un test PCR facut in ultimele 72 de ore.Daca este in zona roșie, persoana fie este vaccinata, fie intra in carantina. In acest caz, testul nu mai scutește de carantina, asta este diferența intre zona roșie și galbena. Turiștii care vin in Romania din zona verde nu mai eu nevoie de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

