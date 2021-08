Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, afirma ca nu se pune problema introducerii obligativitatii vaccinarii anti-COVID pentru unele sectoare, insa sustine, in ceea ce priveste sectorul sanitar, ideea ca angajatii sa se testeze pe banii lor, pe motiv ca "nu e normal sa ceri testarea pe banii statului din momentul in care ai alternativa pe gratis si sa te protejezi".

"La acest moment nu se discuta de obligativitate in sensul in care esti obligat sa te vaccinezi. Da, se poate discuta si inca e discutia in sectorul sanitar, nu esti vaccinat, te testezi, asta…