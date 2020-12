Stiri pe aceeasi tema

- Statele europene iși doresc sa inceapa cat mai rapid campaniile de imunizare a populației, motiv pentru care au facut presiuni asupra Agenției Europene a Medicamentului sa autorizeze cat mai curand vaccinul produs de Pfizer și BioNTech. Ministerul german al Sanatații a solicitat EMA sa autorizeze administrarea…

- Vaccinul produs de Pfizer și BioNTech a primit acordul atat in Anglia, cat și in Statele Unite ale Americii. In Marea Britanie deja s-au facut primele vaccinari cu acest vaccin. Numai ca, așa cum era de așteptat, au aparut și primele efecte secundare. La unii pacienți, din pacate au fost fatale, la…

- Vaccinul anti-COVID este contraindicat persoanelor care sufera de alergii severe. Avertismentul vine de la Agentia de Reglementare a Medicamentului din Marea Britanie, tara care a autorizat deja serul produs de Pfizer si BioNTech. Avertismentul autoritatilor britanice a fost emis dupa ce doua cadre…

- Prima doza de vaccin anti COVID-19 a fost distribuita in Marea Britanie. Este vorba despre o femeie de 90 de ani care a fost injectata cu vaccinul produs de compania Pfizer. Vaccinarea femeii face parte din programul de vaccinare in masa care incepe in Marea Britanie, potrivit BBC. Margaret Keenan…

- Presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) Valeriu Gheorghita a declarat vineri ca, in cadrul vaccinarii anti-COVID-19, obiectivul este ca in primele sase luni sa fie imunizate peste 13 milioane de persoane, ceea ce duce la perspectiva…

- Strategia campaniei de vaccinare anti-COVID 19 va fi facuta publica saptamana viitoare, documentul fiind in acord cu recomandarile internaționale, a declarat la Digi 24 Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. Romania este parte a demersului european, ca parte egala, iar distribuția…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare: „Vaccinarea va fi gratuita și voluntara”. Strategia campaniei de vaccinare anti-COVID 19 va fi facuta publica saptamana viitoare, documentul fiind in acord cu recomandarile internaționale, a decalrat sambata la Digi 24 Valeriu Gheorghița. Romania…

- Guvernul francez se pregatește sa distribuie un vaccin contra Covid-19 inca din luna ianuarie, daca va fi validat, pentru anul 2021 fiind alocate in acest scop 1,5 miliarde de euro, a declarat astazi purtatorul de cuvant ale executivului, Gabriel Attal, transmite AFP, citata de agerpres . Primul vaccin…